Должно увлечь с первых секунд.

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Журналисты издания IGN опубликовали небольшой ролик, содержащий в себе вступительную сцену детективного экшена Sherlock Holmes Chapter One. За неполные три минуты нам успевают показать шикарный особняк, споры двух взрослых парней и торопливые сборы с целью переезда героя на основное место действия игры.

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Напомним, по сюжету Sherlock Holmes Chapter One молодой Шерлок попадает на остров где-то в Средиземном море, где ему предстоит разгадать его тайну, оказывая посильную помощь местным жителям. Обещано, что в релизной версии игры будет 5 больших сюжетных заданий и более 30 побочных.

В середине июня разработчики из Frogwares на выставке IGN Expo 2021 показали очередной кинематографический трейлер Sherlock Holmes Chapter One с детальной демонстрацией здешнего геймплея. А боевая система детективного экшена была продемонстрирована в конце сентября.

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Для Sherlock Holmes Chapter One разработчики также готовят систему кастомизации главного героя и подлинную нелинейность в квестах. Релиз проекта должен случиться 16 ноября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.