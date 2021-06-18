Геймплей Sherlock Holmes Chapter One в деталях: расследования, изучение локаций, трюки с переодеваниями
Студия Frogwares на выставке IGN Expo 2021 показала очередной кинематографический трейлер Sherlock Holmes Chapter One. Мы уже сами не помним, какое это по счёту видео про игрового «Шерлока», но выглядит всё, как и раньше, красиво. Сам ролик длится шесть минут с небольшим, за это время разработчики показали практически все основные геймплейные аспекты игры.
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С местом действия всё предельно ясно: остров Кордона (вымышленный) где-то в Средиземном море. Игрокам предоставят возможность исследовать открытый мир игры, определяя для себя очередность выполнения второстепенных заданий и продумывая алгоритмы начатых расследований. Набор действий понятен и ожидаем: поиск улик, разборки с местными, участие в незамысловатых мини-играх.
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Видео в подробностях показывает, как Шерлок может работать во время расследований, и какие инструменты использовать при этом. Нам также показали, в чём есть различия между отдельными участками города. Наконец, дело не могло обойтись без фирменных для нашего сыщика трюков с переодеваниями: заниматься преследованием нужных людей с обязательными попытками «сойти за своего» в разных социальных группах тут тоже придётся.
Sherlock Holmes Chapter One должна выйти в этом году на PC, PlayStation и Xbox.
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