Прыткий Шерлок в деле.

Разработчики из Frogwares выпустили новый видеоролик Sherlock Holmes Chapter One, посвящённый боевой системе из игры. Разработчики наглядно демонстрируют, какие у главного героя будут возможности и способности для борьбы с противниками.

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Боевая система получилась своеобразной, ведь Шерлок — далеко не самый физически сильный человек, которому легче обходиться без рукоприкладства. Именно поэтому наш сыщик полагается на скорость, использование укрытий и возможность застать противника врасплох. В особо опасных случаях на помощь придёт режим концентрации — он подскажет герою, какие элементы окружения можно использовать против врагов.

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Sherlock Holmes Chapter One должна поступить в продажу 16 ноября. Сначала игра появится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, чуть позже выйдет ещё на PlayStation 4 и Xbox One.