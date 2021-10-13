Может, из-за «народной любви»?

В начале текущего месяца компания Ubisoft представила королевскую битву Ghost Recon Frontline. Публика встретила анонс более чем прохладно: харкорно настроенных фанатов не устроил тот факт, что их любимая серия тактических игр будет ассоциироваться с массовым жанром для широкой публики. К тому же, у Ubisoft уже есть печальный опыт запуска королевской битвы — Hyper Scape.

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Закрытый тест Frontline должен был начаться завтра, 14 октября, но разработчики за день до начала мероприятия всё отменили. Связано ли это низким уровнем интереса к проекту, или же есть другие причины — мы пока не знаем. Авторы ограничились стандартной отпиской по поводу того, что они будут всё дорабатывать и подготовить для нас «наилучший игровой опыт». Ubisoft также в своём сообщении поблагодарила публику за «неустанную поддержку», но здесь представители студии явно слукавили.

Судите сами: на момент написания данной заметки у анонсирующего ролика Ghost Recon Frontline на YouTube-канале Ubisoft есть чуть более 58 тысяч просмотров, 1,2 тысячи «лайков» и целых 4,2 тысячи «дизлайков». «Неустанная поддержка» — она вот такая.

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Ghost Recon Frontline должна поступить в продажу на PC, Xbox и PlayStation когда-нибудь потом.