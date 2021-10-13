Неожиданно так.

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Если спросить у фаната Final Fantasy, какая часть франшизы является наиболее успешной с коммерческой точки зрения, то каждый, скорее всего, будет называть разные номерные части серии. Но субъективное мнение геймеров — это одно, а суровая и неподкупная статистика — совсем другое. И ею владеют руководители Square Enix.

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Как сообщил геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида, количество пользователей данной части серии превысило 24 миллиона человек, а сама игра стала самой финансово успешной (наиболее прибыльной) частью культовой франшизы. Примечательно, что скачки популярности проекта соответствуют релизам контентных дополнений; по такому поводу руководство Square Enix возлагает большие надежды на готовящееся к скорому релизу дополнение Endwalker.

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Стоит отметить, что популярность Final Fantasy XIV последнее время столь высока, что у игры заканчиваются цифровые ключи, а игровые серверы переполнены без возможности решения проблемы в обозримой перспективе из-за глобального дефицита полупроводников.