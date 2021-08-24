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Дефицит полупроводников мешает авторам Final Fantasy XIV решить проблему переполненных серверов

Они бы рады расширить серверное пространство, да вот нечем.
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Final Fantasy XIV демонстрирует рекордную популярность, являясь одновременно и замечательной, и печальной новостью. Её печальная часть заключается в том, что желающих играть много, а серверов мало, в результате чего игрокам приходится торчать в огромных очередях. Разработчики в курсе проблемы и делают всё возможное для её решения, но консервативные способы малоэффективны, а для радикальных мер попросту нет ресурсов.

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Речь идёт о расширении дата-центров Final Fantasy XIV, однако мировая обстановка со страшнейшим дефицитом полупроводников не позволяет разработчикам осуществить данный план — Square Enix попросту не может найти необходимое «железо» у поставщиков.

Что же касается менее радикальных способов, то частично заменить оборудование европейских серверов, увеличив возможное поддерживаемое число авторизаций в игру, всё же можно, и первый этап данной процедуры должен пройти уже в течение сегодняшнего дня. Кроме того, игрокам на североамериканских серверах временно запретили создавать новых персонажей, поскольку серверы абсолютно переполнены.

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Важно помнить, что уже совсем скоро Final Fantasy XIV получит дополнение Endwalker, которое только усугубит сложившуюся ситуацию. А об окончании дефицита полупроводников на фоне всё никак не отступающей пандемии ещё даже и думать не приходится.

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