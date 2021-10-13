Даже ремастеры древней классики нуждаются в обновлениях под «некстген», и вот, несколько часов назад Bethesda сообщила о том, что патч, позволяющий владельцам PlayStation 5 и Xbox Series играть в «реставрированную» версию боевика Quake при высоких разрешении и частоте кадров, стал доступен для загрузки и установки. В случае с ремастером Quake речь идёт о возможности воспроизводить игру в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду.
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Напомним, что ремастер Quake вышел в середине августа и, по сути, заместил собой уже имеющуюся в продаже в сервисах цифровой дистрибуции версию культового боевика. Обновлённая версия радует глаз текстурами высокого разрешения, детализированными моделями противников, поддержкой динамического освещения, ну и, конечно, поддержкой широкоформатных мониторов с высоким разрешением.
Ремастер поставляется сразу в комплекте с сюжетными дополнениями, поддержкой кроссплея в сетевом режиме и даже возможностью играть в режиме разделённого экрана на всех платформах. Перед одним экраном могут собраться до четырёх приятелей.