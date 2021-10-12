The Outer Worlds в фэнтезийном сеттинге. Так говорят журналисты.

Летом прошлого года Obsidian Entertainment анонсировала свой новый проект под названием Avowed. С точки зрения жанра и сеттинга перед нами фэнтезийная ролевая игра, действие которой развернётся в мире Эора, где магия и холодное оружие находятся в добрососедских отношениях. Сегодня на портале Windows Central появился крупный материал на тему Avowed, в котором было сказано много всего важного и интересного.

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Для начала журналисты отметили, что завершения работы над Avowed предстоит ждать ещё долго: проект находится на завершающих стадиях препроизводства, но в активную стадию разработки до сих пор не перешёл. Рабочая сборка игры, которая позволит приблизительно понять, что нам хотят показать разработчики, будет готова в среднесрочной перспективе.

В качестве основы в Avowed используется сильно модифицированный движок от The Outer Worlds. Все модификации в основном касаются адаптации движка к системе ближнего боя и поддержке более разветвлённой ролевой системы.

По замыслу, в Avowed игрокам будет доступен выбор героя одного из классов, в зависимости от которого меняются навыки и используемое оружие. Магия в Avowed играет большую роль, поэтому вы сможете использовать её параллельно с одноручным холодным оружием.

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Игровой мир будет масштабным и разнообразным. После просмотра прошлогодних кадров у игроков могло сложиться впечатление, что мир Avowed мрачен и таинственен, но на деле это не совсем так: в игре помимо различных пещер и подземелий с катакомбами много светлых локаций, зелёных просторов и горных массивов.