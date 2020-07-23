Avowed — новая фэнтезийная ролевая игра от Obsidian
Как и следовало ожидать, Xbox Games Showcase оказалась весьма богатой на достойные анонсы. Чего стоит один только новенький проект Avowed от обожаемой многими студии Obsidian Entertainment.
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Перед нами фэнтезийная ролевая игра от первого лица, события которой разворачиваются в мире под названием Эора (Eora), где есть место как старому доброму холодному оружию, так и магическим способностям.
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Релиз Avowed запланирован на PC и Xbox Series X. А что вы хотели, сегодняшняя презентация в основном рассчитана на «некстген».
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