В августе этого года власти КНР ограничили время, посвящаемое несовершеннолетними гражданами компьютерным играм, тремя часами в неделю, но местные геймеры быстро нашли лазейки, как отмечает Reuters со ссылкой на публикацию в китайских СМИ с государственным участием.
реклама
Юные любители игр не только начали использовать персональные данные своих родителей для регистрации учётных записей в игровых платформах, но и пользоваться услугами посредников, которые предлагали не подпадающие под ограничения учётные записи в аренду и на продажу. Издание призвало владельцев игровых платформ подходить к фильтрации геймеров по возрасту с большей ответственностью, а заодно отметило ключевую роль родителей в формировании здорового поколения китайцев, не страдающего от игровой зависимости.