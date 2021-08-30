Китайские власти продолжают демонстрировать, что между словом и делом у них проходит совсем немного времени. Всего несколько недель назад представитель структур власти Китая сравнил видеоигры с «виртуальным опиумом», и вот, сегодня издание Reuters, ссылаясь на китайское государственное информационное агентство «Синьхуа», сообщило, что в стране приняты ограничения на время, которое несовершеннолетние граждане могут проводить за видеоиграми.

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Отныне китайским детям и подросткам разрешается проводить за видеоиграми не больше трёх часов в неделю, причём, исключительно в уик-энд — пятницу, субботу и воскресенье — по часу в день.

Как следствие, платформы, обеспечивающие доступ к видеоиграм, обязали требовать у регистрирующихся пользователей номера телефонов и идентификаторы личности. Отметим, что китайский игровой гигант Tencent недавно смастерил систему идентификации лица игрока, дабы тот не мог сжульничать и ввести родительские данные, обойдя ограничения.

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Как считают представители китайского руководства, именно видеоигры виноваты в том, что дети не уделяют должного внимания учёбе, а также с раннего возраста обретают заболевания, связанные с малоподвижным образом жизни.