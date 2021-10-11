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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Студия Virtuos готовит ремейк AAA-игры — возможно, это Metal Gear Solid 3
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В начале месяца в Сети с подачи сразу нескольких инсайдеров появилась информация о том, что компания Konami при поддержке китайского коллектива Virtuos работает сразу над несколькими новинками, переосмыслениями и ремейками культовых игр серий Metal Gear Solid, Castlevania и Silent Hill. В частности, в утечке упоминался ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

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Похоже, сегодня у этой информации появилось пусть и призрачное, но всё же подтверждение: один из сотрудников Virtuos упомянул на своей страничке в деловой социальной сети LinkedIn, что принимал участие в работе над неанонсированным ремейком AAA-проекта в жанре приключенческого боевика.

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Технически Metal Gear Solid 3 подходит под столь скудное описание, но больше никаких подтверждений этому с LinkedIn-страницы разработчика выудить не удалось. Что касается студии Virtuos, то она занимается в основном аутсорсингом для других коллективов: работала над Switch-версиями XCOM 2 и The Outer Worlds, а также минимально участвовала в производстве Uncharted 4 и Battlefield 1.

#konami
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