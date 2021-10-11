Была эпоха прорывов, теперь эпоха ремейков этих самых прорывов.

В начале месяца в Сети с подачи сразу нескольких инсайдеров появилась информация о том, что компания Konami при поддержке китайского коллектива Virtuos работает сразу над несколькими новинками, переосмыслениями и ремейками культовых игр серий Metal Gear Solid, Castlevania и Silent Hill. В частности, в утечке упоминался ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

реклама

Похоже, сегодня у этой информации появилось пусть и призрачное, но всё же подтверждение: один из сотрудников Virtuos упомянул на своей страничке в деловой социальной сети LinkedIn, что принимал участие в работе над неанонсированным ремейком AAA-проекта в жанре приключенческого боевика.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит -35000р на RTX 3080 MSI Gaming -17000р на RTX 3070 ASUS

Технически Metal Gear Solid 3 подходит под столь скудное описание, но больше никаких подтверждений этому с LinkedIn-страницы разработчика выудить не удалось. Что касается студии Virtuos, то она занимается в основном аутсорсингом для других коллективов: работала над Switch-версиями XCOM 2 и The Outer Worlds, а также минимально участвовала в производстве Uncharted 4 и Battlefield 1.