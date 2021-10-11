И грозит санкциями в случае непредоставления.

Роскомнадзор направил запрос в американский офис интернет-сервиса Twitch с требованием предоставить детальную информацию о крупной утечке данных, случившейся 6 октября. Подробнее о последней можно прочитать в нашей отдельной заметке. Представители ведомства в беседе с журналистами издания «Ведомости» рассказали, что РКН потребовал предоставить данные о скомпрометированном объёме личной информации российских пользователей Twitch.

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«Ситуация, когда личные данные пользователей оказываются в свободном доступе, неприемлема. На сегодняшний день жалоб от российских граждан по факту утечки персональных данных пользователей указанного интернет-сервиса в Роскомнадзор не поступало», – сообщил «Ведомостям» источник в ведомстве.

Также установлено, что команда поддержки Twitch должна дать ответ Роскомнадзору в течение 30 дней с момента получения запроса. В случае несвоевременного предоставления или отказа от сотрудничества наступает ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ, уточники в РКН.

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Отдельно в ведомстве сообщили, что граждане, пострадавшие от утечки Twitch, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.