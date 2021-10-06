Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В Сеть попал исходный код Twitch с данными по заработкам стримеров с 2019 года
Инициаторы взлома хотят «растрясти индустрию онлайн-стриминга».
анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена

На крупном ресурсе 4chan появилась ссылка на торрент-файл размером около 125 Гбайт, в котором содержатся данные, напрямую связанные с популярным стриминговым сервисом Twitch.

реклама

В слитом архиве содержатся исходный код Twitch, внутренние инструменты для разработки (SDK), внутренние инструменты Twitch и, что особенно интересно, данные о заработке стримеров с 2019 года. Также там нашлись файлы проекта Vapor — цифрового магазина игр от Amazon Game Studios, которому прочили конкуренцию с непоколебимым Steam. Нужно понимать, что слитый архив с данными Twitch — только часть от того, что попало в руки злоумышленников. Но уже и там найдётся много чего интересного для обывателя.

В опубликованной таблице с заработками стримеров до налогов «засветились» все основные создатели контента для этой площадки. Читателям нашего сайта они могут быть неизвестны, но сумма выплат обязательно привлечёт внимание. Например, стример с ником Asmongold за последние три года смог заработать на Twitch около 19,5 миллионов долларов, а CriticalRole — невероятные 37 миллионов. Тут ещё нужно понимать, что в опубликованные суммы заработков по каждому стримеру не входят донаты, отчисления от спонсорских контрактов и других источников дохода контент-мейкеров.

Хакеры, опубликовавшие на 4chan торрент-файл с данными Twitch, назвали сообщество стриминговой площадки «отвратительной желчной выгребной ямой». Злоумышленники считают, что публикация данных поможет «растрясти индустрию онлайн-стриминга и поспособствовать конкуренции».

анонсы и реклама
-39 000р на MSI RTX 3080
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На момент написания данного материала представители Amazon и Twitch никак не прореагировали и не прокомментировали утечку.

#amazon #twitch #утечка
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Глава Amazon доволен запуском New World
Администрация Twitch официально объявила о введении верификации по телефону и почте для общения в чате
В Amazon Prime Gaming стартовала раздача Battlefield 1, на очереди Battlefield V
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Переходим на Windows 11 правильно - пошаговая инструкция
66
5 причин не обновляться на Windows 11 прямо сейчас
98
Пробуем собрать ультрабюджетный игровой ПК, за который не жалко отдать деньги осенью 2021 года
33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: октябрь 2021
3
4 причины, по которым я не буду продавать GeForce GT 1030 после покупки мощной видеокарты
50
Краткий обзор и тестирование процессора i7-8700t
76
Что делать если скорость работы вашего роутера сильно упала, и по каким причинам это происходит
20
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
108
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS
5
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX89X
5

Сейчас обсуждают

Jaster
15:28
Жил. Сейчас большинство смотрят завистливыми глазами на владельцев айфонов и лексусов, покупают их в кредиты недоедая.. Раньше на пенсию выходили чтобы жить, а щас чтоб прозябать.. Общество потреблени...
EVGA нашла способ справедливой продажи видеокарт GeForce RTX 3000 через собственный магазин
Yuri Myakotin
15:27
UltraHD фильмы на вайфае даже при идеальном сигнале подлагивают. По проводу - работают как часы.
Что делать если скорость работы вашего роутера сильно упала, и по каким причинам это происходит
Jaster
15:25
Согласен, при правильном подходе. Но сложно это..
EVGA нашла способ справедливой продажи видеокарт GeForce RTX 3000 через собственный магазин
Yuri Myakotin
15:24
Как минимум Wickr лучше, хотя бы тем, что не привязан к телефонному номеру (и вообще не требует его при создании акка). Ну а на десктопе нет ничего лучше Tox и ему подобных децентрализованных мессенже...
За вечер понедельника Telegram получил 70 млн новых пользователей
Jaster
15:24
Ну в предыдущих частях не совсем гринд, скорее просто однообразные миссии по захвату. Я 3-й прошел полностью с удовольствием, а в 4 понял что ничего вообще не изменилось и быстро забросил... 5 только ...
Хорошо, но могло быть лучше: Far Cry 6 получила первые оценки от критиков
andruhsss
15:24
Слух же бул что малые ядра будут только у 12600к и выше, а все что ниже это классическая компоновка 6/12, не уверен что ядра новве будут такие быстрые что порвут 8/16 на неплохой архитектуре. Возможно...
Настольный процессор Intel Core i7-12700K взял верх над AMD Ryzen 9 5950X в ряде приложений
AfroOverlord
15:23
"Ну Васенька, ну ещё капельку!"
HBO выложил первый трейлер сериала «Дом дракона» приквела «Игры престолов»
Manager
15:23
Я не нагнетаю, это просто факт: https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0 https://pika...
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
misterYoda
15:23
На вершине пищевой цепи оказываются абсолютно бесполезные для развития человечества люди. Система распределения благ гнилая донельзя. Эти деньги должны получать учёные, инженеры, фермеры, металлурги, ...
В Сеть попал исходный код Twitch с данными по заработкам стримеров с 2019 года
шопоголик
15:22
Предоставь фотографии ,что я слился .Вижу попку ,торчащую из песка .
Рассуждения о будущих системах охлаждения или вода против умирающего воздуха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем