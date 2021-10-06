На крупном ресурсе 4chan появилась ссылка на торрент-файл размером около 125 Гбайт, в котором содержатся данные, напрямую связанные с популярным стриминговым сервисом Twitch.
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В слитом архиве содержатся исходный код Twitch, внутренние инструменты для разработки (SDK), внутренние инструменты Twitch и, что особенно интересно, данные о заработке стримеров с 2019 года. Также там нашлись файлы проекта Vapor — цифрового магазина игр от Amazon Game Studios, которому прочили конкуренцию с непоколебимым Steam. Нужно понимать, что слитый архив с данными Twitch — только часть от того, что попало в руки злоумышленников. Но уже и там найдётся много чего интересного для обывателя.
Grabbed Vapor, the codename for Amazon's Steam competitor. Seems to intigrate most of Twitch's features as well as a bunch of game specific support like fortnite and pubg.— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021
Also includes some Unity code for a game called Vapeworld, which I assume is some sort of VR chat thing. pic.twitter.com/4KeeEOspyQ
В опубликованной таблице с заработками стримеров до налогов «засветились» все основные создатели контента для этой площадки. Читателям нашего сайта они могут быть неизвестны, но сумма выплат обязательно привлечёт внимание. Например, стример с ником Asmongold за последние три года смог заработать на Twitch около 19,5 миллионов долларов, а CriticalRole — невероятные 37 миллионов. Тут ещё нужно понимать, что в опубликованные суммы заработков по каждому стримеру не входят донаты, отчисления от спонсорских контрактов и других источников дохода контент-мейкеров.
Here's a more comprehensive list of leaked Twitch payouts (I will keep updating this thread as more things come out). pic.twitter.com/15JItvp6l4— KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021
Хакеры, опубликовавшие на 4chan торрент-файл с данными Twitch, назвали сообщество стриминговой площадки «отвратительной желчной выгребной ямой». Злоумышленники считают, что публикация данных поможет «растрясти индустрию онлайн-стриминга и поспособствовать конкуренции».
На момент написания данного материала представители Amazon и Twitch никак не прореагировали и не прокомментировали утечку.