Три ремастера старой классики по цене одной AAA-новиинки. Нехило.

На днях Rockstar официально анонсировала сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition. Произошло это не сегодня и не вчера, как пытаются сделать вид некоторые писатели-читатели из смежного раздела, а в пятницу. Известно, что сборник порадует улучшенной графикой, а также усовершенствованными механиками игрового процесса, но, к сожалению, разработчики не огласили две важнейших крупицы информации: дату релиза и цену.

реклама

Но, как оно часто бывает в современной игровой промышленности, там, где не удаётся выудить информацию из официальных источников, на помощь приходят источники неофициальные. В частности, на сайте одной из британских розничных сетей появилась опция оформления предзаказа на Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition; а где предзаказ, там неизбежно должна быть стоимость. Судя по всему, жителям Туманного Альбиона за сборник придётся выложить 60 и 70 фунтов стерлингов за версии для консолей прошлого и нынешнего поколения соответственно.

Логично предположить, что в континентальной Европе цены составят 60 и 70 евро, в Америке 60 и 70 долларов, ну а в России — аналог с учётом регионального коэффициента (2 999 или 3 499 рублей).

анонсы и реклама -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Многие геймеры уже справедливо возмущаются, считая, что набор ремастеров игр далёкого прошлого, какими бы культовыми и замечательными они ни были, не стоит таких больших денег. Впрочем, от Take-Two Interactive, родительской компании Rockstar, у которой «разработка дорожает», иного ожидать не приходится.