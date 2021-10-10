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Новости Software Михаил Андреев
В Сети появились сведения о стоимости сборника ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas
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На днях Rockstar официально анонсировала сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition. Произошло это не сегодня и не вчера, как пытаются сделать вид некоторые писатели-читатели из смежного раздела, а в пятницу. Известно, что сборник порадует улучшенной графикой, а также усовершенствованными механиками игрового процесса, но, к сожалению, разработчики не огласили две важнейших крупицы информации: дату релиза и цену.

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Но, как оно часто бывает в современной игровой промышленности, там, где не удаётся выудить информацию из официальных источников, на помощь приходят источники неофициальные. В частности, на сайте одной из британских розничных сетей появилась опция оформления предзаказа на Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition; а где предзаказ, там неизбежно должна быть стоимость. Судя по всему, жителям Туманного Альбиона за сборник придётся выложить 60 и 70 фунтов стерлингов за версии для консолей прошлого и нынешнего поколения соответственно.

Логично предположить, что в континентальной Европе цены составят 60 и 70 евро, в Америке 60 и 70 долларов, ну а в России — аналог с учётом регионального коэффициента (2 999 или 3 499 рублей).

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Многие геймеры уже справедливо возмущаются, считая, что набор ремастеров игр далёкого прошлого, какими бы культовыми и замечательными они ни были, не стоит таких больших денег. Впрочем, от Take-Two Interactive, родительской компании Rockstar, у которой «разработка дорожает», иного ожидать не приходится.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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