Игроков ждут спецсобытия и особое снаряжение.

Существование сборника ремастеров Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas уже официально не секрет, а оригинальной третьей части франшизы в этом месяце исполняется двадцать лет. Срок огромный, и отметить данный юбилей Rockstar собирается внутри Grand Theft Auto Online, о чём сообщила параллельно с анонсом сборника ремастеров.

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Конкретными деталями празднования Rockstar не поделилась, но отметила, что игроков ждёт «целая куча особого снаряжения», в том числе юбилейные одежда и раскраски, которые можно будет получить в ходе специальных событий, растянутых на всю оставшуюся осень. В подробности нас собираются посвятить в ближайшие несколько недель.

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Напомним, что сборник ремастеров официально носит название Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, и должен выйти на PC и консолях в этом году, а на устройствах под управлением Android и iOS — в следующем. Точных дат пока нет, но инсайдеры уверены, что Rockstar огласит их 22 октября — в день двадцатилетия Grand Theft Auto III.