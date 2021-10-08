Какой, правда, с этого толк, не вполне ясно.

Похоже, раздача симулятора сборщика компьютеров во времена, когда стоимость покупки реального игрового компьютера практически неподъёмна для среднего индивидуального бюджета, была успешной идеей, осуществлённой Epic Games при сотрудничестве с разработчиками из The Irregular Corporation.

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Как сообщили сегодня авторы проекта, бесплатная раздача PC Building Simulator в Epic Games Store стала поразительно успешной. Так, за первые три часа её забрали более миллиона человек, а за сутки — 2,5 миллиона. Что касается роста непосредственно «онлайна» проекта, то в конкретные цифры разработчики не вдаются, но отмечают, что он вырос на 1500 % (в 16 раз) по сравнению с предыдущим пиковым показателем.

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Забрать подарок можно до 14 октября, так что «ещё не вечер», и рекордные статистические показатели PC Building Simulator могут измениться.