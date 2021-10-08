Похоже, раздача симулятора сборщика компьютеров во времена, когда стоимость покупки реального игрового компьютера практически неподъёмна для среднего индивидуального бюджета, была успешной идеей, осуществлённой Epic Games при сотрудничестве с разработчиками из The Irregular Corporation.
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Как сообщили сегодня авторы проекта, бесплатная раздача PC Building Simulator в Epic Games Store стала поразительно успешной. Так, за первые три часа её забрали более миллиона человек, а за сутки — 2,5 миллиона. Что касается роста непосредственно «онлайна» проекта, то в конкретные цифры разработчики не вдаются, но отмечают, что он вырос на 1500 % (в 16 раз) по сравнению с предыдущим пиковым показателем.
Забрать подарок можно до 14 октября, так что «ещё не вечер», и рекордные статистические показатели PC Building Simulator могут измениться.