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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Раздача PC Building Simulator уже успела привлечь свыше 2,5 млн новых игроков
Какой, правда, с этого толк, не вполне ясно.
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Похоже, раздача симулятора сборщика компьютеров во времена, когда стоимость покупки реального игрового компьютера практически неподъёмна для среднего индивидуального бюджета, была успешной идеей, осуществлённой Epic Games при сотрудничестве с разработчиками из The Irregular Corporation.

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Как сообщили сегодня авторы проекта, бесплатная раздача PC Building Simulator в Epic Games Store стала поразительно успешной. Так, за первые три часа её забрали более миллиона человек, а за сутки — 2,5 миллиона. Что касается роста непосредственно «онлайна» проекта, то в конкретные цифры разработчики не вдаются, но отмечают, что он вырос на 1500 % (в 16 раз) по сравнению с предыдущим пиковым показателем.

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Забрать подарок можно до 14 октября, так что «ещё не вечер», и рекордные статистические показатели PC Building Simulator могут измениться.

#epic games #epic games store #pc building simulator
1
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