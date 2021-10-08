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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Twitch считает человеческий фактор причиной недавней масштабной утечки данных
Но масштабы инцидента ещё предстоит осознать.
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Масштабный взлом Twitch с последующей публикацией исходного кода площадки и сведений о заработках стримеров ещё долго будет предметом для обсуждений у специалистов по безопасности. Все ждали комментария от руководства стриминговой платформы по поводу ситуации, и он поступил. Пусть и не сразу. На официальном сайте было опубликовано сообщение, в котором описываются причины взлома с попутной оценкой последствий.

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Итак, всё случилось из-за «ошибки в изменении конфигурации сервера Twitch», к которому получили доступ злоумышленники. Руководство площадки ещё находится в процессе оценки масштабов инцидента, но уже сейчас готово заявить, что без так называемого «человеческого фактора» дело обойтись не могло. Кое-кто в компании неверно настроил сервер, после чего преступники без проблем получили к нему доступ.

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Руководству Twitch в специальном сообщении пришлось согласиться с тем фактом, что опубликованный архив содержал в себе далеко не весь объём украденных данных. Заработки стримеров, информация по цифровому магазину Vapor и даже исходный код Twitch — это только начало.

#twitch
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