На случай, если вы вдруг пропустили недавнюю публикацию русскоязычного трейлера God of War Ragnarok, и до сих пор пребываете в неведении относительно уровня локализации проекта, то Sony сегодня напомнила игрокам, на каких языках будет выполнен перевод грядущего блокбастера.
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Русский находится в числе языков, для которых в God of War Ragnarok осуществлена полная локализация — как субтитры, так и озвучка. Вместе с тем, если это кому-то интересно, новинку полностью переведут также на арабский, французский, немецкий, греческий, итальянский, японский, польский, португальский и испанский языки. Языком оригинала является английский.
Релиз God of War Ragnarok запланирован на следующий год. Пока без конкретики, но торопить разработчиков не стоит: все мы прекрасно помним, к чему приводит ускоренный режим работы — к позору, извинениям и подмоченной репутации.