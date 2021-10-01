А мы что, разрешения спрашивать будем?

Будучи полноценной игрой AAA-класса без всяких «но» и прочих исключений, God of War Ragnarok может похвастать полноценной локализацией (и текст, и озвучка) сразу на нескольких мировых языках. Среди них, естественно, обязан быть русский, и сегодня игровое подразделение Sony опубликовало соответствующий трейлер, дабы мы представляли себе, чего ожидать от русскоязычных голосов Кратоса и Атрея.

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В целом игроки остались довольными, однако многие всё же считают, что юнец Атрей в русской локализации звучит слишком уж взрослым. Что ж, спишем на то, что биологические часы у всех разные, и пубертатный период настиг Атрея чуть раньше, чем положено. Сын полубога всё же.

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Релиз God of War Ragnarok состоится в следующем году на PlayStation 4 и PlayStation 5.