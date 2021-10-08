Надо дать Ice-Pick Lodge ещё один шанс.

Разработчики из российской студии Ice-Pick Lodge определились с датой выхода «Помни…» — приключенческой игры о сантиментах, быте провинциального городка и, представьте себе, воспоминания. Мы писали о данном проекте в нашей прошлой заметке.

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Игроку придётся погрузиться в атмосферу и быт российской глубинки, помогая простому парню Мише. Он немного страдает от безысходности и рутины, но в какой-то момент сталкивается с друзьями детства и школьной любовью. Начинает развиваться история, завязанная на воспоминаниях о приключениях друзей детства. Герою нужно будет наладить отношения с былыми друзьями, но некое важное событие из прошлого может этому помешать.

Всё описанное выше действо будет происходить в провинциальном городке России где-то на рубеже столетий. Пусть в «Помни…» графика щеголяет модным у инди-девелоперов стилем Low-poly, все атрибуты российский глубинки здесь угадываются без ошибок. Игра порадует пятью часами геймплея, нелинейностью и несколькими концовками, множеством мини-игр и своеобразным саундтреком.

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Атмосферное приключение «Помни…» должно поступить в продажу 10 февраля 2022 года одновременно на PC, Xbox, PlayStation 4 и Switch. Разработчики из Ice-Pick Lodge также дали понять, что новый проект никак не связан с «Мором», за который они тоже в ответе. Более того, для создания «Помни…» привлекались новые люди, которых с творческим наследием ничего не связывает.