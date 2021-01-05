Авторы провалившегося ремейка «Мора» показали трейлер одной из своих спасительных игр
Прошлым летом компания Ice-Pick Lodge сообщала, что у неё в разработке числится аж три проекта, среди них была игра «Помни…» о тяжести утраты и душевных переживаниях. В момент анонса о проекте мало что было известно, но сейчас в нашем распоряжении есть полноценный трейлер и первые подробности.
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Итак, про сюжет. На правах главного героя здесь выступает молодой человек по имени Миша — правильнее было бы назвать его Михаилом, но разработчики настаивают, что он просто Миша.
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Он живёт обычной жизнью, полной рутины, серых будней и всего вот этого. Но в один прекрасный день его спокойствие нарушает появление старой школьной любви, которая, кажется, способна добавить в его жизнь ярких красок и эмоций.
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Параллельно с этим начинает развиваться история, завязанная на воспоминаниях о приключениях друзей детства. Герою нужно будет наладить отношения с былыми друзьями, но некое важное событие из прошлого может этому помешать.
Всё описанное выше действо будет происходить в провинциальном городке России где-то на рубеже столетий. Пусть в «Помни…» графика щеголяет модным у инди-девелоперов стилем Low-poly, все атрибуты российский глубинки здесь угадываются без ошибок. Игра порадует пятью часами геймплея, нелинейностью и несколькими концовками, множеством мини-игр и своеобразным саундтреком.
«Помни…» должна поступить в продажу во втором квартале нынешнего года, среди целевых платформ значатся PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и весь некстген. Даже для Nintendo Switch и iOS/Android выпустят свои версии.
Главное, чтобы в коммерческом плане у проекта всё получилось, ведь после провального ремейка «Мора» разработчикам пришлось несладко, и ещё одна подобная неудача поставит под сомнение существование всей студии Ice-Pick Lodge.
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