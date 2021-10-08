С небольшой задержкой, но всё же.

Формально открытое бета-тестирование Battlefield 2042 началось ещё в среду, однако на тот момент его правильнее было бы назвать «приоткрытым» — всё-таки далеко не все готовы предзаказывать кота в мешке или же тратиться на подписку EA Play. Сегодня, буквально несколько минут назад, с задержкой на два часа открытая «бета» Battlefield 2042 стала доступна действительно всем желающим — без дополнительных требований.

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Если вам по какой-то причине не нужно ходить на работу, то имеет смысл поторопиться: дело в том, что ОБТ завершится уже менее чем через двое суток — утром (по Москве) воскресенья, 10 сентября.

Напоминаем, что в рамках открытого бета-тестирования Battlefield 2042 игрокам предложено одно поле боя, «Космодром», четыре оперативника и один игровой режим — «Захват»; вернее, его местный масштабный аналог. Сама «бета» далека от функционального совершенства, и DICE объясняет этот факт расхождением двух «веток» игровых сборок несколько месяцев назад: полноценная релизная сборка уже давно отличается от своей бета-сестрицы, так что в день релиза многих замеченных игроками проблем и недочётов быть уже не должно.

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Релиз — 19 ноября на всех актуальных платформах.