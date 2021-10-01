Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Konami извинилась за ужасающий релиз eFootball 2022 и пообещала исправить недоработки
We’re sorry.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Нередко случается так, что из всех возможных действий наиболее правильным оказывается бездействие. Вот и в случае с условно-бесплатным футбольным симулятором eFootball 2022 приключилось нечто похожее: его релиз стал настолько болезненным ударом по репутации Konami, что лучше бы этого релиза не случалось вовсе. Но что сделано, то сделано, и теперь заваренную кашу надо расхлёбывать. Сегодня Konami собралась с духом и опубликовала посвящённое неудачной новинке обращение к публике.

реклама

По словам представителей Konami, они приносят извинения за ошибки и недоработки, встреченные игроками в eFootball 2022. Среди таковых: недоделанные анимации, претензии к балансу, ошибки в катсценах и физика мяча. Команда уже собирает все жалобы и претензии и обещает улучшить сложившуюся ситуацию: игра будет регулярно обновляться и получать новый контент, а уже со следующей недели начнётся работа по подготовке октябрьского обновления, в состав которого войдут первые пожелания геймеров касательно игрового процесса.

В общем, стандартное извинение, без которого можно было обойтись, проведи Konami хотя бы минимальное тестирование игры перед её отправкой в продажу.

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

#konami #efootball 2022
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймеры обрушили рейтинг eFootball 2022 в Steam: проект моментально стал антирекордсменом сервиса
Konami неожиданно выпустила демоверсию футбольного симулятора PES 2022
СМИ: Pro Evolution Soccer 2022 будет распространяться по условно-бесплатной модели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Свежие игры разных жанров про постапокалипсис, помимо серий Fallout, Метро и S.T.A.L.K.E.R.
5
Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
147
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре по моему мнению
40
Как выбрать жесткий диск для компьютера
89
Разбираемся, что ждет Chia, Bitcoin и Ethereum завтра
45
Почему мне больше нравится «Лига Справедливости» Уидона, а версию Зака Снайдера считаю неудачной
22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
12
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – октябрь 2021
3
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AX56
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime A520M-K: бюджетный король II
5

Сейчас обсуждают

aeolus777
18:20
Толку от этих ремейков? МГС 3 пройден в свое время, че толку от смены графики? Не надо было выгонять Кодзиму и дать ему доделать 5 часть нормально. А теперь пусть подавятся, твари. Кастельвания если ...
СМИ: Konami работает над ремейками и переосмыслениями игр серий Castlevania, Metal Gear Solid и Silent Hill
Амудятлыы
18:19
Ухахах.Какой ты ребенок ты пожилой амудятел уже
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
wolfire
18:19
дед мороз подари
Процессоры Core i9-12900K Alder Lake ES2 продаются в Китае за 700 долларов
Амудятлыы
18:18
Ты свой кукарек посчитал остроумнымКак видишь ты бестолковый нищеброд, и моя карта стоит дороже чем ты твой комп и твоя шлюxa мaть вместе взятые.
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
Виталий Shokerxxx
18:17
стим не принимает платежи а так ни чего. и да газа воды и лепиздричества тоже нету да и денех тоже нема. как и работы. или черпаем инфу только с федеральных новостей?.
Белорусские геймеры рапортуют о невозможности купить игры в Epic Games Store
Morrigan
18:17
Разбираемся, что ждет Chia, Bitcoin и Ethereum завтра
ev_rus
18:17
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%2C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Виталий Shokerxxx
18:16
вообще то там концентрация военных очень большая такое чувство что согнали спецом как шпрот в банке.
Белорусские геймеры рапортуют о невозможности купить игры в Epic Games Store
Виталий Shokerxxx
18:15
вон стим в крыму и лнр днр не работает по оплатам.
Белорусские геймеры рапортуют о невозможности купить игры в Epic Games Store
Bernigan
18:15
Слышь мразь, такого действительно не должно быть, чтобы кто то работал за копейки, а кто то на ровном месте миллионером становился
Пост Илона Маска о хомяке Мистере Гоксе сделал создателей криптовалюты Hamster миллионерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем