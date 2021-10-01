We’re sorry.

Нередко случается так, что из всех возможных действий наиболее правильным оказывается бездействие. Вот и в случае с условно-бесплатным футбольным симулятором eFootball 2022 приключилось нечто похожее: его релиз стал настолько болезненным ударом по репутации Konami, что лучше бы этого релиза не случалось вовсе. Но что сделано, то сделано, и теперь заваренную кашу надо расхлёбывать. Сегодня Konami собралась с духом и опубликовала посвящённое неудачной новинке обращение к публике.

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По словам представителей Konami, они приносят извинения за ошибки и недоработки, встреченные игроками в eFootball 2022. Среди таковых: недоделанные анимации, претензии к балансу, ошибки в катсценах и физика мяча. Команда уже собирает все жалобы и претензии и обещает улучшить сложившуюся ситуацию: игра будет регулярно обновляться и получать новый контент, а уже со следующей недели начнётся работа по подготовке октябрьского обновления, в состав которого войдут первые пожелания геймеров касательно игрового процесса.

В общем, стандартное извинение, без которого можно было обойтись, проведи Konami хотя бы минимальное тестирование игры перед её отправкой в продажу.