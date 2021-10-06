Но ожидаемо не подтвердил/опроверг правдивость представленной взломщиками статистики.

Сегодня днём произошёл взлом сервиса прямых трансляций Twitch, в результате которого на всеобщее обозрение попала конфиденциальная информация, в том числе, например, сведения о заработках стримеров. Из данной информации, больше похожей на работу генератора случайных чисел, следует, что верхушка «топовых» стримеров — миллионеры, которые уже могут позволить себе дворцы с прислугой и гигантские угодья. В правдивость данной «информации» пока верить не стоит, однако непосредственно факт пробития бреши в обороне Twitch около часа назад сообщили сами представители платформы.

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Как пишет администрация сервиса, взлом площадки действительно имел место. Сейчас команда Twitch разбирается, насколько серьёзным был взлом и насколько велик ущерб от него. Информацию об утечке персональных данных стримеров Twitch не подтвердил, но и не опроверг.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us. — Twitch (@Twitch) October 6, 2021

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Напоминаем, что за время пандемии Twitch многократно возрос в популярности, а вместе с этим увеличилось и количество новых стримеров и разбогатели старые. Удивительного в этом ничего нет: в условиях сидения в четырёх стенах Twitch, YouTube и, на худой конец, социальные сети, стали единственнымы доступными способами проведения досуга.