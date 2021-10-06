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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Twitch подтвердил факт взлома своих серверов
Но ожидаемо не подтвердил/опроверг правдивость представленной взломщиками статистики.
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Сегодня днём произошёл взлом сервиса прямых трансляций Twitch, в результате которого на всеобщее обозрение попала конфиденциальная информация, в том числе, например, сведения о заработках стримеров. Из данной информации, больше похожей на работу генератора случайных чисел, следует, что верхушка «топовых» стримеров — миллионеры, которые уже могут позволить себе дворцы с прислугой и гигантские угодья. В правдивость данной «информации» пока верить не стоит, однако непосредственно факт пробития бреши в обороне Twitch около часа назад сообщили сами представители платформы.

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Как пишет администрация сервиса, взлом площадки действительно имел место. Сейчас команда Twitch разбирается, насколько серьёзным был взлом и насколько велик ущерб от него. Информацию об утечке персональных данных стримеров Twitch не подтвердил, но и не опроверг.

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Напоминаем, что за время пандемии Twitch многократно возрос в популярности, а вместе с этим увеличилось и количество новых стримеров и разбогатели старые. Удивительного в этом ничего нет: в условиях сидения в четырёх стенах Twitch, YouTube и, на худой конец, социальные сети, стали единственнымы доступными способами проведения досуга.

#twitch
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