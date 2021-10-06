Да тут все были неприятно шокированы.

Вчера вечером Ubisoft провела посвящённое 20-летию франшизы Tom Clancy’s Ghost Recon мероприятие, в рамках которого анонсировала новую игру серии — Ghost Recon Frontline. Ею оказался условно-бесплатный тактический шутер с элементами королевской битвы, в котором игрокам, объединённым в небольшие отряды, надо бродить по игровому миру и собирать части разведданных, попутно отстреливаясь от конкурентов.

реклама

Разумеется, игроки, которые ещё помнят постыдный для Ubisoft релиз Ghost Recon Breakpoint, не могли не прокомментировать произошедшее. Как считают игроки, франшизе Ghost Recon нечего делать в «батлрояльном» режиме, а сам геймплей выглядит примитивным и никак не соответствующим духу серии. И это мы ещё сильно смягчили тон, в котором геймеры отзываются о новинке; в противном случае материал не подошёл бы под нормы и правила редакционных новостей.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке -10 000р на 3060 Ti Gigabyte RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Как итог, анонсирующий видеоролик Ghost Recon Frontline утонул в «дизлайках», количество которых более чем вчетверо превосходит количество «лайков». Разумеется, положа руку на сердце, делать какие бы то ни было выводы об игре пока слишком преждевременно: нам не рассказали подробностей и не показали полноценного геймплея, а сам релиз — ещё крайне отдалённое событие, поскольку Frontline находится на ранних стадиях производства.