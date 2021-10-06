Вчера вечером Ubisoft провела посвящённое 20-летию франшизы Tom Clancy’s Ghost Recon мероприятие, в рамках которого анонсировала новую игру серии — Ghost Recon Frontline. Ею оказался условно-бесплатный тактический шутер с элементами королевской битвы, в котором игрокам, объединённым в небольшие отряды, надо бродить по игровому миру и собирать части разведданных, попутно отстреливаясь от конкурентов.
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Разумеется, игроки, которые ещё помнят постыдный для Ubisoft релиз Ghost Recon Breakpoint, не могли не прокомментировать произошедшее. Как считают игроки, франшизе Ghost Recon нечего делать в «батлрояльном» режиме, а сам геймплей выглядит примитивным и никак не соответствующим духу серии. И это мы ещё сильно смягчили тон, в котором геймеры отзываются о новинке; в противном случае материал не подошёл бы под нормы и правила редакционных новостей.
Как итог, анонсирующий видеоролик Ghost Recon Frontline утонул в «дизлайках», количество которых более чем вчетверо превосходит количество «лайков». Разумеется, положа руку на сердце, делать какие бы то ни было выводы об игре пока слишком преждевременно: нам не рассказали подробностей и не показали полноценного геймплея, а сам релиз — ещё крайне отдалённое событие, поскольку Frontline находится на ранних стадиях производства.