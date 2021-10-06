Поскольку Battlefield 2042 является одним из самых (если не самым) ожидаемых проектов этой осени, то и внимание ему разработчики и издатели уделяют соответствующее, оповещая аудиторию даже о начале открытого бета-тестирования. Несколько часов назад в Battlefield 2042 стартовал первый этап открытой «беты», принять участие в котором могут предзаказчики шутера, а также подписчики сервиса EA Play.
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Напомним, что в рамках открытой «беты» игроки могут опробовать четырёх специалистов, заменивших в Battlefield 2042 привычную систему классов, а также сразиться на гигантском поле боя «Космодром» (Orbital) в режиме «Захват» (он же «Тотальный военный конфликт»). На PC и консолях текущего поколения на одном сервере могут бегать до 128 игроков, в то время как на консолях предыдущего поколения вдвое меньше — до 64 игроков. Проще говоря, повторяется история с запуском Battlefield на рубеже поколений консолей: для «пастгена» игру приходится очень сильно «оптимизировать».
Первые участники тестирования уже высказывают своё недовольство: и оптимизация плохая, и ИИ, замещающий недостающих игроков, «туповат», и никакого технического прогресса по сравнению с предыдущей частью серии нет. Довольны игроки разве что механикой торнадо, но и она рано или поздно надоест.
Полностью открытое бета-тестирование без всяких условий стартует через два дня, 8 октября, и продлится до утра 10 октября. Релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября, если, конечно, не случится никаких форс-мажорных обстоятельств.