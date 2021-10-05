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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первые отзывы игроков о бета-версии Battlefield 2042 удручают
Но не удивляют.
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Завтра стартует открытое бета-тестирование Battlefield 2042 для предзаказчиков и подписчиков EA Play, а 8 октября — для всех остальных. Тем не менее, некоторые избранные пользователи играют уже сейчас, и, согласно их первым отзывам, в игре всё ещё до сих пор не так гладко, как того хотелось бы видеть в столь амбициозном проекте.

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В частности, пользователи отмечают, что в плане графического исполнения изменений по сравнению с Battlefield V незаметно. Возможно, это было сделано намеренно, чтобы не класть на лопатки компьютеры и консоли, которым ещё предстоит «вывозить» 128 участников на поле брани. Также отмечается бедненькая на свои возможности разрушаемость: от предыдущих частей франшизы отличия если и есть, то минимальные, и продиктовано это желанием сохранить баланс в игровом процессе.

Имеются жалобы на оптимизацию: даже на современных практически недоступных для простого смертного геймера графических ускорителях наблюдаются просадки частоты кадров, а флагманы прошлого поколения с трудом выдают около 90 кадров в секунду в смешном по современным меркам разрешении 1080p.

Также у участников «беты» имеются претензии к балансу оружия и очень слабому искусственному интеллекту, хотя про развитый «разум» последнего разработчики твердили не раз.

Из положительных моментов игроки отмечают просторные поля боя. Пока что, впрочем, игроков познакомили лишь с картой «Космодром», которая наверняка будет использоваться для масштабного режима Hazard Zone. Отдельно отмечается непривычная для Battlefield, но интересная по своей сути «вертикальность»: игрокам постоянно надо оглядываться не только по сторонам, но и вверх-вниз. Также многим понравилась механика с торнадо — природный катаклизм всегда появляется неожиданно и действительно влияет на ход матча. Впрочем, наверняка данная механика быстро всем надоест, а пока что мы имеем дело лишь с эффектом новизны.

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Релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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