Сегодня Ubisoft отметила 20-летие франшизы Tom Clancy’s Ghost Recon, параллельно анонсировав новую часть серии, а также решив бесплатно раздать всем желающим оригинальную игру. Так сказать, в ознакомительных и исторических целях. Забрать подарок можно с сегодняшнего дня и вплоть до вечера 11 октября.
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Чтобы получить этот, безусловно, желанный подарок, нужно проследовать на соответствующую страничку и выполнить вход со своей учётной записи Ubisoft Connect (Uplay). Проект будет добавлен в вашу игротеку автоматически.
Вместе с тем Ubisoft раздаёт и сюжетное дополнение Fallen Ghosts для Ghost Recon Wildlands, получение которого аналогично получению первого подарка. Наконец, третий, совсем мелкий подарок — приключение «Заговор» для Ghost Recon Breakpoint. Получение третьего подарка совсем простое: нужно просто зайти в игру и в разделе «Расширения» приобрести приключение за ноль монет и перезапустить игру. Все предложения будут актуальны до вечера 11 октября.