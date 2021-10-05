Сегодня вечером, в 20:15 по московскому времени, Ubisoft намеревается провести специальную посвящённую 20-летию франшизы Tom Clancy’s Ghost Recon прямую трансляцию, в рамках которой анонсирует некий новый проект в серии. Но, как оно обычно бывает, первая информация о данном проекте уже просочилась в Сеть за несколько часов до официальной презентации.
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Итак, внимательные пользователи Uplay заметили на страницах магазина игру под названием Ghost Recon Frontline. Вернее, не саму игру, а доступ к регистрации на участие в её закрытом тестировании. Никакой иной информации о новинке выудить с просторов Uplay не удалось.
На текущий момент единственно правильным решением является ожидание вышеуказанного мероприятия.