Полноценный анонс, очевидно, должен состояться сегодня вечером.

Сегодня вечером, в 20:15 по московскому времени, Ubisoft намеревается провести специальную посвящённую 20-летию франшизы Tom Clancy’s Ghost Recon прямую трансляцию, в рамках которой анонсирует некий новый проект в серии. Но, как оно обычно бывает, первая информация о данном проекте уже просочилась в Сеть за несколько часов до официальной презентации.

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Итак, внимательные пользователи Uplay заметили на страницах магазина игру под названием Ghost Recon Frontline. Вернее, не саму игру, а доступ к регистрации на участие в её закрытом тестировании. Никакой иной информации о новинке выудить с просторов Uplay не удалось.

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На текущий момент единственно правильным решением является ожидание вышеуказанного мероприятия.