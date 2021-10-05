Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Rockstar Games Launcher обнаружены упоминания Unreal-версий GTA III, Vice City и San Andreas
Похоже, речь идёт о тех самых ремастерах игр 3D-трилогии.
анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3080 подешевела на треть за неделю

Как нам всем хорошо известно, слухи на пустом месте не появляются. Сообщения о том, что Rockstar готовит ремастеры Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas появляются слишком часто, чтобы быть простыми совпадениями, и вот, час назад на портале GTAForums появилось пусть и очень расплывчатое, но всё же упоминание данных проектов.

реклама

Так, один из администраторов портала выложил скриншоты дампа памяти Rockstar Games Launcher, где были обнаружены упоминания неких Unreal-версий всех трёх вышеуказанных игр. Предположительно, постфикс Unreal является прямым намёком на факт использования в ремастерах движка Unreal Engine. О том, что обновлённая трилогия переедет на творение Epic Games, СМИ сообщали ещё в августе.

Также важно напомнить, что на прошлой неделе в Южной Корее был официально присвоен возрастной рейтинг переиздания трилогии 3D-игр серии Grand Theft Auto. Всё складывается в довольно правдоподобную картинку.

анонсы и реклама
-39 000р на MSI RTX 3080
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Бытует мнение, что официальный анонс, а, может и сразу анонс с релизом, состоится уже 22 октября — в день двадцатилетия со дня выхода Grand Theft Auto III. Это было бы логично и символично.

#rockstar games
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
Игроки в GTA Online придумали простой, но эффективный способ накопления опыта
СМИ: Часть контента в ремастере трилогии Grand Theft Auto адаптируют под «современную аудиторию»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин не обновляться на Windows 11 прямо сейчас
68
Пробуем собрать ультрабюджетный игровой ПК, за который не жалко отдать деньги осенью 2021 года
26
Деньги вперед: главные игры октября 2021 года
30
Переходим на Windows 11 правильно - пошаговая инструкция
16
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть четвертая
5
На каком железе и в какие игры мы сейчас играем
72
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: октябрь 2021
2
Обновите свой ПК до Windows 11 всего за $8.19 c лицензионными ключами KeysOff и скидкой до 90%
Краткий обзор и тестирование процессора i7-8700t
52
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
1

Сейчас обсуждают

HREN
21:20
1030 - единственная карта с hdmi 2.0 для HTPC с ценой ниже 8000 рублей. Для владельцев телевизоров 4к - выбор без вариантов вообще, особенно для просмотра HDR. Для игр она не подходит.
4 причины, по которым я не буду продавать GeForce GT 1030 после покупки мощной видеокарты
Михаил Яныхбаш
21:19
я так понял, это пошла реклама от разных там регардоситилинков, чтобы затычки сбыть?
4 причины, по которым я не буду продавать GeForce GT 1030 после покупки мощной видеокарты
Михаил
21:15
Там 8 недоядер будет. В особенности если часто на эти ядра будет переключаться система не видать вам преимущества. Ну и тем более вам прийдется ставить Win11, а там уже написали падение скорости за сч...
Генеральный директор Intel: доминирование AMD на рынке процессоров закончится с выпуском Alder Lake
skydan
21:14
В чем это доминирование проявилось? Расскажи нам, умник
Генеральный директор Intel: доминирование AMD на рынке процессоров закончится с выпуском Alder Lake
MriS
21:14
Для старой карты норм, а рекомендуемые спецификации ПК для 30 фпс разработчики указывают. Проц 3950x 4+4+4+4 ядра для игр плохо подходит, вот 5900х.6+6 ядер норм будет.
Battlefield 2042 Beta обеспечивает только 80-90 FPS на ПК с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в 1080p
AfroOverlord
21:13
"Негров, малайцев и прочий народ В море качает другой пароход"
Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру
AfroOverlord
21:12
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2016/10/145301714721417203.jpg
Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру
skydan
21:12
Пох на сокеты. Главное мощные ядра, рвущие недоядра амд, как в старые добрые времена кор 2
Генеральный директор Intel: доминирование AMD на рынке процессоров закончится с выпуском Alder Lake
Dmitry Mitry
21:08
Гораздо проще и дешевле колонизировать другую звезду, чем городить эту сферу. Экономически не целесообразно, возможно ли реализовать это физически тоже вопрос. Какая должна быть прочность материала да...
Сферы Дайсона могут стать ключом к поиску разумной инопланетной жизни
Hacknir
21:07
Я ее на видео видел - такое себе. Так как из асасинов играл только в Истоки и то не оч много,то посмотрел видео по лору всех частей и теперь играть не хочется тк все известно а геймплей в вальгалле од...
Деньги вперед: главные игры октября 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем