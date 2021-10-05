Как нам всем хорошо известно, слухи на пустом месте не появляются. Сообщения о том, что Rockstar готовит ремастеры Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas появляются слишком часто, чтобы быть простыми совпадениями, и вот, час назад на портале GTAForums появилось пусть и очень расплывчатое, но всё же упоминание данных проектов.
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Так, один из администраторов портала выложил скриншоты дампа памяти Rockstar Games Launcher, где были обнаружены упоминания неких Unreal-версий всех трёх вышеуказанных игр. Предположительно, постфикс Unreal является прямым намёком на факт использования в ремастерах движка Unreal Engine. О том, что обновлённая трилогия переедет на творение Epic Games, СМИ сообщали ещё в августе.
Также важно напомнить, что на прошлой неделе в Южной Корее был официально присвоен возрастной рейтинг переиздания трилогии 3D-игр серии Grand Theft Auto. Всё складывается в довольно правдоподобную картинку.
Бытует мнение, что официальный анонс, а, может и сразу анонс с релизом, состоится уже 22 октября — в день двадцатилетия со дня выхода Grand Theft Auto III. Это было бы логично и символично.