СМИ: ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas создаются на Unreal Engine и выйдут уже в ближайшие месяцы
Авторитетное издание Kotaku со ссылкой на свои надёжные источники в Roskctar Games сообщило о том, что компания действительно трудится над ремастером трилогии Grand Theft Auto, в состав которой входят GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas. Более того, журналистам издания стали известны некоторые дополнительные любопытные подробности.
реклама
В частности, сообщается, что разработка ремастеров ведётся на движке Unreal Engine (какой конкретно версии, не уточняется, но вряд ли пятой), и их производство уже находится на финальной стадии с планом по их выпуску уже этой осенью.
Что касается графического исполнения, то, как передают источники Kotaku, визуально ремастеры похожи на сильно модифицированные оригинальные GTA III, Vice City и San Andreas. Согласно донесениям, Rockstar хочет использовать ремастер трилогии Grand Theft Auto как своеобразный маркер, по которому будет судить о заинтересованности сообщества в переизданиях своих игр.
реклама
В первую очередь данный сборник рассчитан на консольных игроков, поэтому не исключено, что версии для PC задержатся на несколько месяцев. В худших традициях серии, так сказать.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила