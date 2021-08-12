Авторитетное издание Kotaku со ссылкой на свои надёжные источники в Roskctar Games сообщило о том, что компания действительно трудится над ремастером трилогии Grand Theft Auto, в состав которой входят GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas. Более того, журналистам издания стали известны некоторые дополнительные любопытные подробности.

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В частности, сообщается, что разработка ремастеров ведётся на движке Unreal Engine (какой конкретно версии, не уточняется, но вряд ли пятой), и их производство уже находится на финальной стадии с планом по их выпуску уже этой осенью.

Что касается графического исполнения, то, как передают источники Kotaku, визуально ремастеры похожи на сильно модифицированные оригинальные GTA III, Vice City и San Andreas. Согласно донесениям, Rockstar хочет использовать ремастер трилогии Grand Theft Auto как своеобразный маркер, по которому будет судить о заинтересованности сообщества в переизданиях своих игр.

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В первую очередь данный сборник рассчитан на консольных игроков, поэтому не исключено, что версии для PC задержатся на несколько месяцев. В худших традициях серии, так сказать.