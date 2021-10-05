Для каких платформ, не уточняется.

На прошлой неделе стало известно о том, что игровое подразделение Sony приняло в свои ряды коллектив Bluepoint Games, с которым компания сотрудничала на протяжении многих лет, доверяя ему многие ремейки и переиздания PlayStation-игр. Теперь же СМИ поделились дополнительными интересными подробностями расширенного сотрудничества Sony и Bluepoint.

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Как сообщает экс-редактор издания IGN Колин Мориарти со ссылкой на свои источники, Sony поручила Bluepoint производство продолжения Bloodborne, а также ремастера оригинала. Участвует ли в столь амбициозном производстве студия FromSoftware, не уточняется. Впрочем, учитывая тот факт, что работа над Elden Ring находится на финальных стадиях, скорее всего, мастера Souls-игр будут так или иначе вовлечены в производство сиквела Bloodborne.

Стоит отметить, что при всей «фантастичности» вышеизложенной информации у Мориарти есть какой-никакой, но всё же кредит доверия. Так, например, именно он одним из первых рассказал о существовании анонсированной в прошлом месяце игры про Росомаху, а также заранее «предсказал» анонс ремейка Demon’s Souls.

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Слухи о сиквеле и ремастере Bloodborne появляются уже не первый год. Возможно, в обозримой перспективе соответствующие анонсы действительно состоятся. Пока что наиболее правильным решением будет дождаться следующего выпуска Sony State of Play.