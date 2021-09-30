Не только Филу же покупками заниматься.

Компания Sony сообщила о приобретении студии Bluepoint Games — авторов ремейка Demon’s Souls. Эта команда, если что, в данный момент занимается созданием нового проекта. Первая информация о возможном приобретении появилась ещё летом, именно тогда в Twitter на очень короткое время появилось сообщение о покупке. Тот самый «твит» оперативно потёрли, но сама информация оказалась правдой.

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Напомним, Bluepoint Games все годы числилась у Sony как надёжная команда, которой можно поручить создание ремейка великой некогда игры или целой серии. Так, ранее разработчики из данной студии успели подарить нам Metal Gear Solid HD Collection, God of War Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection и другие сборники.

Introducing the next member of the PlayStation Studios family… pic.twitter.com/mRDLD5KwDM — PlayStation (@PlayStation) September 30, 2021

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После приобретения Bluepoint Games пообещала заняться уникальными проектами для Sony. То есть, новая игра, уже находящаяся в разработке, не будет ремейком или переизданием ранее выпущенного бестселлера.