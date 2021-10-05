Напоминаем, что на PC придётся пользоваться Epic Games Store.

В прошлом месяце Remedy подготовила для игрового сообщества приятный подарок, официально подтвердив существование ремастера Alan Wake и объявив 5 октября его датой выхода. Указанный день настал, игра стала доступна на всех своих целевых платформах, а именно — на PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. На PC игрокам по крайней мере, в ближайший год, придётся устанавливать загрузчик Epic Games Store, поскольку Alan Wake Remastered на PC является «эксклюзивом» данного сервиса.

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Напоминаем, что в Alan Wake Remastered были улучшены текстуры, модели объектов в целом и модель Алана Уэйка в частности, а также увеличили дальность прорисовки. В остальном игра осталась той же, что на днях и отметили первые обозреватели: проект по-прежнему захватывает, графика стала симпатичнее, но в целом возраст не скрыть — многие механики здесь смотрятся архаично, что, впрочем, сильно игру не портит.

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С момента выхода оригинальной Alan Wake прошло больше десяти лет, и даже на момент своего выхода проект в плане графики звёзд с неба не хватал, так что появление ремастера должно было рано или поздно произойти.