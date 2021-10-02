Осталось меньше двух недель. А релиз — через три недели.

«Убийца Diablo» в лице Path of Exile — это такой проект, о котором всё должно быть известно заранее: даты, нововведения, замыслы разработчиков. Вот студия Grinding Gear Games (далее GGG) и следует данным заветам, объявив о том, что следующее дополнение к игре, которое озаглавили «Нашествие», будет официально представлено 14 октября в рамках прямой трансляции, а выйдет в полноценный релиз 22 октября.

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Конкретными подробностями дополнения-обновления пока не раскрываются, но, вспоминая предыдущие расширения Path of Exile, можно рассчитывать на новые навыки персонажа, дополнительные предметы, испытания, ну и ворох патчей.

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Напомним также, что GGG параллельно вовсю корпит над Path of Exile 2, которая, несмотря на статус сиквела, станет своеобразной «надстройкой» для оригинальной PoE, выйдя в качестве масштабного суперобновления для последней. Релиз, впрочем, ещё нескоро: в конце лета авторы рассчитывали уложиться в срок до 2024 года.