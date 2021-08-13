Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Релиз полной версии Path of Exile 2 должен состояться до 2024 года

Студия испытывает трудности из-за ограничений пандемии коронавируса.
+
3070 Ti MSI - цена упала на порядок

Глава студии Grinding Gear Games Крис Уилсон принял участие в подкасте Baeclast, в рамках которого он решился ответить на несколько вопросов, связанных с грядущей Path of Exile 2. Самое интересное из сказанного на подкасте мы представляем вам здесь. Итак, разработчики планируют выпустить проект до 2024 года, в течение ближайших двух лет он должен перейти в фазу открытого бета-тестирования.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Обсуждая сроки выхода Path of Exile 2, Крис Уилсон, конечно же, вспомнил о пандемии Covid-19 и связанных с нею ограничениях. Напомним, студия находится в Новой Зеландии, границы там полностью закрыты и не откроются до конца 2021 года. Зато мы теперь знаем, что разработка сиквела находится в активной фазе, но сейчас у Grinding Gear Games есть определённые сложности с художниками — их просто не хватает. Всего к созданию PoE 2 планируется привлечь около ста специалистов в ближайшие шесть месяцев.

Всего для второй части планируется подготовить и выпустить семь больших актов. Известно, что первый готов на 90%, второй — на 75%. Как там дела обстоят у остальных составных частей — не указывается.

реклама

Напомним, анонс Path of Exile 2 случился ещё в ноябре 2019 года. Если бы не пандемия, то к концу прошлого года разработчики запустили проект в фазу закрытого тестирования. По крайне мере, они так сами утверждают.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

grinding gear games path of exile 2
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дополнение The Virtuous Cycle для «соулслайка» Mortal Shell раздадут бесплатно в первые пять дней после выхода
+
Релиз полной версии Path of Exile 2 должен состояться до 2024 года
+
В Сеть просочились первые подробности режима Hazard Zone для Battlefield 2042
+
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
19
Космос, ядерное оружие и авиация: авторы Humankind показали геймплей на поздних стадиях игры
1
В игровом сервисе GeForce Now появилась возможность покупки «премиума» на сутки или ночь
12
Финансовый отчёт Remedy: 10 млн игроков в Control и переход к полноценному производству новой AAA-игры
17

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 66
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 44
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
28
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Контроллер памяти: структура и синхронизация
33
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
+
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
9

Сейчас обсуждают

Евгений Новиков
21:36
Никто не будет в здравом уме брать это за 50+тыс., через 2 недели, когда закончится срок возврата в магазин, перекупы отнесут их назад в днс.
Видеокарта Radeon RX 6600 XT из DNS появилась на Авито с небольшой переплатой в 4000 рублей
Игорь Жуков
21:35
Что Вам сказали даташиты? Как осуществляется обратная связь, например, по VGA кабелю?
Порт USB-C видеокарт NVIDIA GeForce RTX позволяет подключать мониторы через DisplayPort
motya
21:29
Да вы батенька пиздабол. У меня друган взял Дьявола в пользование.
Видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT были раскуплены в DNS за 10 минут
Ivol
21:29
У этой игры одна проблема, это классический арена шутер, данный жанр сейчас невостребован, он является полной противоположностью батлрояля, если БР крайне популярен, соответственно АФПС крайне непопул...
Похоже, на QuakeCon 2021 анонсируют переиздание оригинальной Quake
Евгений Новиков
21:25
До 1660супер не дотянется по энергоэффективности, а рекомендованная цена $380 против $230, так что этой картой интересуются те же "майнеры", которые и остальные карты берут сейчас по х2-х3 цене, а пот...
RX 6600 XT будет в дефиците из-за хорошего хешрейта и малого энергопотребления
ssdtm
21:23
Samsung E-Die
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
ssdtm
21:22
Hynix AFR
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
ssdtm
21:22
Samsung D - Die
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
Алоизий Могарыч
21:21
рассказ был эпическим. И неебически технически безграмотным. Насколько я понял, вход только по приглашениям, а ля сетевой маркетинг. Далее. Существует карта вознаграждений, о которой чел не сказал или...
О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
LoL
21:19
Мфр на амд даже лучше гнался)
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем