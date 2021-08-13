Релиз полной версии Path of Exile 2 должен состояться до 2024 года
Глава студии Grinding Gear Games Крис Уилсон принял участие в подкасте Baeclast, в рамках которого он решился ответить на несколько вопросов, связанных с грядущей Path of Exile 2. Самое интересное из сказанного на подкасте мы представляем вам здесь. Итак, разработчики планируют выпустить проект до 2024 года, в течение ближайших двух лет он должен перейти в фазу открытого бета-тестирования.
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Обсуждая сроки выхода Path of Exile 2, Крис Уилсон, конечно же, вспомнил о пандемии Covid-19 и связанных с нею ограничениях. Напомним, студия находится в Новой Зеландии, границы там полностью закрыты и не откроются до конца 2021 года. Зато мы теперь знаем, что разработка сиквела находится в активной фазе, но сейчас у Grinding Gear Games есть определённые сложности с художниками — их просто не хватает. Всего к созданию PoE 2 планируется привлечь около ста специалистов в ближайшие шесть месяцев.
Всего для второй части планируется подготовить и выпустить семь больших актов. Известно, что первый готов на 90%, второй — на 75%. Как там дела обстоят у остальных составных частей — не указывается.
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Напомним, анонс Path of Exile 2 случился ещё в ноябре 2019 года. Если бы не пандемия, то к концу прошлого года разработчики запустили проект в фазу закрытого тестирования. По крайне мере, они так сами утверждают.
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