Поделом, как говорится.

С тех пор, как в Steam появилась функция оставления пользовательских отзывов, из которых впоследствии формируется рейтинг проекта, геймеры всех стран и континентов стали использовать данный механизм в качестве справедливого высказывания своего «фи» по поводу и без.

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Можно бы было сказать, что вышедший сегодня условно-бесплатный наследник Pro Evolution Soccer — eFootball 2022 — не стал исключением, если бы не одно решающее «но»: новинка получила столь разгромные пользовательские рейтинги, что моментально оказалась на самом дне рейтинга Steam, или, выражаясь иными словами, полным антирекордсменом.

На момент написания данной заметки у eFootball 2022 было всего 8 % положительных отзывов в Steam. Новинка с огромным отрывом в плане негатива опережает (или отстаёт, тут смотря как смотреть) даже такие проекты с подмоченной репутацией, как Flatout 3 Chaos & Destruction и Uriel’s Chasm, имеющие 15 % и 17 % рейтинги соответственно.

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В основном претензии игроков относятся к отвратительному техническому исполнению eFootball 2022, плохой оптимизации, а также дизайну, как у мобильного проекта.