Сегодня читатели белорусского издания Dev.by сообщили о том, что они больше не могут оформить покупки в магазине Epic Games Store, а при попытке осуществления транзакции магазин встречает их уведомлением со словами «Сожалеем, но с вашей учётной записи нельзя совершать покупки».
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Скорее всего, хотя официально компанией Epic Games это не подтверждено, дело связано с санкциями США, наложенными в августе этого года на Республику Беларусь. Согласно правилам Epic Games Store, в регионах, находящихся в списке экспортных ограничений США, коммерческая деятельность магазина не допускается.
Впрочем, на деле всё не так страшно, как кажется: бесплатные подарочные игры в Epic Games Store наши белорусские товарищи по-прежнему могут забирать без всяких ограничений. А для абсолютного большинства пользователей Epic Games Store во всём мире данный магазин является не более чем раздатчиком подарков; и это не пустые слова, а официальная статистика Epic Games, которую компания была вынуждена предоставить в рамках судебного разбирательства с Apple.
Дополнено: некоторые пользователи сообщают, что через банковские карты оплата всё же проходит, а проблемы связаны конкретно с расчётной системой Raschet.by. Ситуация пока неясная, поэтому будем ждать официального комментария от Epic Games. Если таковой, конечно, поступит.