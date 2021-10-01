Никто ничего не блокировал; случай был единичным.

Обновление от 21:25: Спустя несколько часов Epic Games всё же вышла на связь и дала официальный комментарий по поводу появившейся сегодня днём информации о блокировке покупок в Epic Games Store для белорусских пользователей. Как пишет Epic Games, дневной случай — отдельный, а игроки из Республики Беларусь по-прежнему могут совершать покупки в магазине. В общем, тревога ложная, расслабляемся.

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Нам известно о появившемся ранее сообщении о проблемах с покупками в Epic Games Store у жителей Беларуси. Это отдельный случай, причину которого мы сейчас пытаемся выяснить. Игроки из Беларуси по-прежнему могут совершать покупки в Epic Games Store. — Epic Games RU (@EpicGamesRU) October 1, 2021

Оригинал от 13:52: Сегодня читатели белорусского издания Dev.by сообщили о том, что они больше не могут оформить покупки в магазине Epic Games Store, а при попытке осуществления транзакции магазин встречает их уведомлением со словами «Сожалеем, но с вашей учётной записи нельзя совершать покупки».

Скорее всего, хотя официально компанией Epic Games это не подтверждено, дело связано с санкциями США, наложенными в августе этого года на Республику Беларусь. Согласно правилам Epic Games Store, в регионах, находящихся в списке экспортных ограничений США, коммерческая деятельность магазина не допускается.

Впрочем, на деле всё не так страшно, как кажется: бесплатные подарочные игры в Epic Games Store наши белорусские товарищи по-прежнему могут забирать без всяких ограничений. А для абсолютного большинства пользователей Epic Games Store во всём мире данный магазин является не более чем раздатчиком подарков; и это не пустые слова, а официальная статистика Epic Games, которую компания была вынуждена предоставить в рамках судебного разбирательства с Apple.

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Дополнено: некоторые пользователи сообщают, что через банковские карты оплата всё же проходит, а проблемы связаны конкретно с расчётной системой Raschet.by. Ситуация пока неясная, поэтому будем ждать официального комментария от Epic Games. Если таковой, конечно, поступит.