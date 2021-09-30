Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Администрация Twitch официально объявила о введении верификации по телефону и почте для общения в чате
Ждать как видим, пришлось недолго.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Несколько часов назад мы писали вам о том, что Twitch рассматривает возможность применения верификации по телефону для общения в чате. В предыдущей заметке данная информация подавалась исключительно с оглядкой на журналистов-инсайдеров, без официального подтверждения со стороны команды поддержки стриминговой площадки. Как видим, ждать пришлось совсем недолго.

реклама

Администрация Twitch официально объявила, что с настоящего момента для общения в чате аудитория платформы должна проходить верификацию через телефон или почту.

Но здесь важно уточнить, что данная настройка является опциональной — стример сам решает, какие ограничения по общению в чате должны быть на его трансляции. Верификация по телефону или электронной почте может запрашиваться для:

  • всех аккаунтов;
  • аккаунтов пользователей, которые впервые посетили трансляцию конкретного стримера;
  • аккаунтов с ограничением по прошедшему с момента регистрации времени (1 час, 1 день, 2 дня, 3 дня, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев);
  • аккаунтов пользователей, которые подписаны на стримера менее чем 10 минут/30 минут/1 час и так далее.

Также подтвердилась ранее опубликованная информация о возможности исключения процедуры верификации для VIP-пользователей, подписчиков и модераторов.

Разработчики также пояснили, что предложенный публике инструмент безопасности — далеко не последний из разрабатываемых. В скором времени стримерам и зрителям будут представлены новые программные комплексы по повышению безопасности.

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, Twitch пришлось пойти на введение непопулярных мер по верификации из-за так называемых «рейдов ненависти» — это когда группа пользователей устраивает в чате какого-нибудь стримера ругань, словесные издевательства и прочий запрещённый контент.

#twitch
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

История со скандальной эмоцией PogChamp на Twitch получила продолжение
Из-за событий в США Twitch удалил одну из своих самых популярных картинок-эмоций
«Отрицательный рост»: люди потихоньку теряют интерес к просмотру контента на Twitch
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
136
Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
18
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
76
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
4
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
6
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
3
Как выбрать жесткий диск для компьютера
1
Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
+

Сейчас обсуждают

Jason Smith
00:56
А что мне про него нужно было услышать? Чем ты меня сможешь удивить этим регионом? И что значит "на границе с вами", упоротышь? До тебя всё ещё не дошло, что я к Украине не имею никакого отношения?) А...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Aaa
00:56
ахха, топ
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
Drukalo
00:55
скупать карти ящиками ето не хобби а барижнечиство
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Alex Ivanov
00:55
Ослу не понять. Думаешь мне не пофиг что у тебя в голове твориться? Если ты не можешь принять реальное. У тебя в голове не укладывается то, что вояки могли голосовать за ЗЕ. Так что дорогой это твой м...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
ev_rus
00:55
Это тогда не заводы, либо начальники жулики.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
MriS
00:55
Это так и есть)) Я себе собирал пк на 3800х и лично этом убедился. Когда я его продал, то настроение сразу отличное стало у меня и у покупателя. Собирайте себе пк на шустром 5800х, либо 12900к и сравн...
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
ev_rus
00:54
Некоторые здесь честные, не повезло. А некоторые просто чатовые тут болтуны, плюс многие не имеющие отношение к пмж России. Не удивляйся.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
ev_rus
00:53
Именно. Вранье. В простых регионах не зажиточных, имплант в пределах 50+ т.р.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
ev_rus
00:52
После вуза, электриком, на 25 тысяч старт, в простом регионе, хорошо, про что и речь.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
ev_rus
00:51
Когда здесь будет модерация, тебя тут не станет. Проплаченные боты чаще и больше всех остальных указывают на проплаченных ботов.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем