Несколько часов назад мы писали вам о том, что Twitch рассматривает возможность применения верификации по телефону для общения в чате. В предыдущей заметке данная информация подавалась исключительно с оглядкой на журналистов-инсайдеров, без официального подтверждения со стороны команды поддержки стриминговой площадки. Как видим, ждать пришлось совсем недолго.
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Администрация Twitch официально объявила, что с настоящего момента для общения в чате аудитория платформы должна проходить верификацию через телефон или почту.
Но здесь важно уточнить, что данная настройка является опциональной — стример сам решает, какие ограничения по общению в чате должны быть на его трансляции. Верификация по телефону или электронной почте может запрашиваться для:
- всех аккаунтов;
- аккаунтов пользователей, которые впервые посетили трансляцию конкретного стримера;
- аккаунтов с ограничением по прошедшему с момента регистрации времени (1 час, 1 день, 2 дня, 3 дня, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев);
- аккаунтов пользователей, которые подписаны на стримера менее чем 10 минут/30 минут/1 час и так далее.
Также подтвердилась ранее опубликованная информация о возможности исключения процедуры верификации для VIP-пользователей, подписчиков и модераторов.
Разработчики также пояснили, что предложенный публике инструмент безопасности — далеко не последний из разрабатываемых. В скором времени стримерам и зрителям будут представлены новые программные комплексы по повышению безопасности.
Напомним, Twitch пришлось пойти на введение непопулярных мер по верификации из-за так называемых «рейдов ненависти» — это когда группа пользователей устраивает в чате какого-нибудь стримера ругань, словесные издевательства и прочий запрещённый контент.