Ограничительная мера, которая давно напрашивалась.

Есть все основания полагать, что Twitch в скором времени займётся искоренением проблемы «рейдов ненависти» на своей площадке — это когда группа пользователей устраивает в чате какого-нибудь стримера ругань, словесные издевательства и прочий запрещённый контент.

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Журналист Зак Бусси, который много своего внимания уделяет игровым стримам и создателям подобного контента, выложил у себя в Twitter скриншот, на котором запечатлён будущий набор инструментов для стримеров. Можно было подумать, что это «фейк», но уже и другой человек разместил картинку с таким же содержанием. Если коротко, то Twitch в скором времени будет разрешать оставлять сообщения в чате только тем пользователям, которые удосужились подтвердить свою личность по номеру телефона. Стример сможет у себя на канале прибегать к подобным строгостям по желанию, но от подобных мер безопасности можно отгородить подписчиков, модераторов или VIP-пользователей.

Twitch will soon be giving streamers better control over who can chat in their channels based on email and/or phone verification. Lots of customization and situational restrictions.



Exemptions can be provided for Subscribers, VIPs, and Mods. #TwitchNews pic.twitter.com/sHXmVJNRip — Zach Bussey (@zachbussey) September 26, 2021

Всё тот же Зак Бусси утверждает, что у стримера появится возможность настроить верификацию пользователей для своего канала. Например, можно будет спрашивать данные, если участник впервые присоединяется к чату, или же просить подтвердить личность в зависимости от возраста учётной записи.

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Осталось только дождаться официальных комментариев от представителей Twitch и указания приблизительных сроков внедрения новых мер по искоренению «рейдов ненависти».