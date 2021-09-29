Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Для общения в чате Twitch вскоре потребуется верификация по телефону — так утверждают инсайдеры
Ограничительная мера, которая давно напрашивалась.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Есть все основания полагать, что Twitch в скором времени займётся искоренением проблемы «рейдов ненависти» на своей площадке — это когда группа пользователей устраивает в чате какого-нибудь стримера ругань, словесные издевательства и прочий запрещённый контент.

реклама

Журналист Зак Бусси, который много своего внимания уделяет игровым стримам и создателям подобного контента, выложил у себя в Twitter скриншот, на котором запечатлён будущий набор инструментов для стримеров. Можно было подумать, что это «фейк», но уже и другой человек разместил картинку с таким же содержанием. Если коротко, то Twitch в скором времени будет разрешать оставлять сообщения в чате только тем пользователям, которые удосужились подтвердить свою личность по номеру телефона. Стример сможет у себя на канале прибегать к подобным строгостям по желанию, но от подобных мер безопасности можно отгородить подписчиков, модераторов или VIP-пользователей.

Всё тот же Зак Бусси утверждает, что у стримера появится возможность настроить верификацию пользователей для своего канала. Например, можно будет спрашивать данные, если участник впервые присоединяется к чату, или же просить подтвердить личность в зависимости от возраста учётной записи.

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Осталось только дождаться официальных комментариев от представителей Twitch и указания приблизительных сроков внедрения новых мер по искоренению «рейдов ненависти».

#twitch
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

История со скандальной эмоцией PogChamp на Twitch получила продолжение
Из-за событий в США Twitch удалил одну из своих самых популярных картинок-эмоций
«Отрицательный рост»: люди потихоньку теряют интерес к просмотру контента на Twitch
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
132
Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
27
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
10
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
18
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
24
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
73
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
3
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
5
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Гончаров
19:00
в вове можно навармить впарить и окупить многое, нахер эта шлоеботина. да и данжи в вове прикольные)
В обозримом будущем New World останется PC-эксклюзивом
Morrigan
18:59
В этой битве не будет пленных, ибо души людей, творивших великое зло, будут аннигилированы без права восстановления и реинкарнации в следующих циклах. Люди сего дня не понимают, что это означает, пото...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
ахахах
18:58
1 место Китай в экономике щас,Россия 1-е место в военке щас.А США щас-это тонущий корабль
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Jason Smith
18:58
Да ты не понимаешь, - это другое (как они там любят скулить на либералов). Царь то хороший, просто бояре плохие! Впредь, не перепутай! Ещё забавляет тот момент, когда это быдло, выступающее за действу...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Валерий Вингейтс
18:58
Автор блога дебик и пытается хайпануть.
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Дмитрий Гончаров
18:58
ждем newworldlos и newworldprogress
В обозримом будущем New World останется PC-эксклюзивом
Антонио Неназванный
18:57
Не стоит в регионе протезирование зубов столько,100 в Москве
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Jean-Luc
18:56
Все видели таблицу, да? Я тоже видел! Ещё остались скептики? )))
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
Олег Власов
18:55
Ваш ответ не полный,кто кому платит?
«Пощёчина»: профсоюз недоволен решением Activision Blizzard о выплате $18 млн пострадавшим по делу о домогательствах
krokus
18:54
а Вы не пробовали в закрытом коллективе что то выращивать и потреблять самостоятельно...и делать трактора там же...и одежду и заниматься планированием. Господи..Вы в школе то учились?! Там по моему в ...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем