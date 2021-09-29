Вчера Activision Blizzard объявила об учреждении фонда в размере $18 млн, из которого будет выплачивать компенсации пострадавшим от домогательств и притеснений по половому признаку сотрудникам. Данное решение можно с чистой совестью назвать великодушным, однако профсоюз CODE-CWA назвал его «пощёчиной».
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Как считают сотрудники профсоюза, Activision Blizzard, будучи одной из крупнейших игровых компаний, могла бы выплатить более достойные компенсации своим «годами страдавшим от неподобающего поведения» сотрудникам.
Напомним, что в отношении Activision Blizzard уже несколько месяцев ведётся судебное разбирательство, а многие высокопоставленные чины компании лишились своих должностей и, скорее всего, навсегда уничтожили себе карьеры.