18 ундециллионов долларов, конечно, было бы лучше. Но имейте совесть.

RTX 3080 подешевела на треть за неделю

RTX 3080 подешевела на треть за неделю

Вчера Activision Blizzard объявила об учреждении фонда в размере $18 млн, из которого будет выплачивать компенсации пострадавшим от домогательств и притеснений по половому признаку сотрудникам. Данное решение можно с чистой совестью назвать великодушным, однако профсоюз CODE-CWA назвал его «пощёчиной».

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Как считают сотрудники профсоюза, Activision Blizzard, будучи одной из крупнейших игровых компаний, могла бы выплатить более достойные компенсации своим «годами страдавшим от неподобающего поведения» сотрудникам.

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Напомним, что в отношении Activision Blizzard уже несколько месяцев ведётся судебное разбирательство, а многие высокопоставленные чины компании лишились своих должностей и, скорее всего, навсегда уничтожили себе карьеры.