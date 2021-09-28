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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Activision Blizzard выплатит до $18 млн пострадавшим по делу о домогательствах сотрудникам
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Не секрет, что на протяжении уже значительного периода времени холдинг Activision Blizzard находится «на осадном положении» по делу о сексуальных домогательствах и дискриминации разработчиков по половому признаку. Дело оказалось достаточно серьёзным, и, по всей видимости, совсем не выдуманным: сегодня, например, руководство холдинга сообщило о намерении выплатить компенсацию пострадавшим сотрудникам.

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Речь идёт о специальном фонде в размере восемнадцати миллионов долларов. Глава Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что в компании нет места подобному аморальному поведению, и что руководство холдинга будет продолжать проводить мероприятия, направленные на оздоровление его внутренней рабочей атмосферы. Сколько всего сотрудников считают себя пострадавшими, какую компенсацию получит конкретно каждый из них — эти детали не уточняются.

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Неизрасходованные средства фонда будут направлены в благотворительные организации, продвигающие женщин в игровой индустрии или же на обеспечение осведомлённости государственных органов о проблемах с равноправием в компаниях, а также в поддержку инициатив по повышению инклюзивности в рабочих коллективах.

#activision blizzard
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