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Новости Software Михаил Андреев
В обозримом будущем New World останется PC-эксклюзивом
На консолях с такими проблемами с соединением делать, собственно, нечего.
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Амбициозный MMO-проект New World бьёт рекорды на PC, и можно только представить себе, насколько масштабным бы был релиз, если бы игра одновременно посетила и консоли PlayStation с Xbox. Пока что планов по выпуску New World на платформах, отличных от PC, у игрового подразделения Amazon нет, и не будет даже «в обозримом будущем».

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Что для Amazon «обозримое будущее», узнаем уже постфактум, но обычно в данное определение вписывается промежуток в несколько месяцев, вплоть до года. Дальше «обозревать» будущее становится полностью бессмысленно вследствие его непредсказуемости.

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Отметим, что New World продемонстрировала столь успешный старт, что серверная инфраструктура проекта оказалась к этому неготовой: большинство игроков по несколько часов проводят в очереди на вход. Разработчикам известно об этой проблеме, и они уже пообещали увеличить мощность сетевой инфраструктуры сразу после проведения всех необходимых тестов.

#new world
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