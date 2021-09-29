На консолях с такими проблемами с соединением делать, собственно, нечего.

Амбициозный MMO-проект New World бьёт рекорды на PC, и можно только представить себе, насколько масштабным бы был релиз, если бы игра одновременно посетила и консоли PlayStation с Xbox. Пока что планов по выпуску New World на платформах, отличных от PC, у игрового подразделения Amazon нет, и не будет даже «в обозримом будущем».

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Что для Amazon «обозримое будущее», узнаем уже постфактум, но обычно в данное определение вписывается промежуток в несколько месяцев, вплоть до года. Дальше «обозревать» будущее становится полностью бессмысленно вследствие его непредсказуемости.

New World will be playable only on PC for the foreseeable future. — New World (@playnewworld) September 29, 2021

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Отметим, что New World продемонстрировала столь успешный старт, что серверная инфраструктура проекта оказалась к этому неготовой: большинство игроков по несколько часов проводят в очереди на вход. Разработчикам известно об этой проблеме, и они уже пообещали увеличить мощность сетевой инфраструктуры сразу после проведения всех необходимых тестов.