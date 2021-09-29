Ждём. В очереди, естественно.

Вышедшая вчера утром MMO-игра New World от игрового подразделения Amazon стала самым успешным релизом в Steam в этом году и пятым за историю сервиса вообще. К сожалению, «зима» для Amazon наступила внезапно, и серверная инфраструктура проекта оказалась неготовой к столь массированному единовременному наплыву игроков. Как следствие, многие геймеры провели запуск New World в многочасовых очередях, успевая попутно оставить свои гневные отзывы, уже обрушившие пользовательский рейтинг проекта.

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Amazon в курсе неполадок и полностью признаёт их наличие. Компания обещает решить проблему и даже выделить под это дело дополнительные серверные мощности как только проведёт все необходимые проверки, а до тех пор предлагает геймерам компенсацию в виде возможности бесплатной смены сервера на менее загруженный.

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Строго говоря, в большинстве случаев мероприятия по наращиванию мощности сетевой инфраструктуры избыточны: пиковая геймерская активность — это дело временное, а вот выделение дополнительных серверов — это уже долгосрочное и, что самое главное, дорогостоящее мероприятие. Примерно как с дождевой канализацией во время редчайшего по уровню выпадающих в единицу времени осадков ливня.