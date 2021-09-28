А вот пользовательский рейтинг удручает. Игроки жалуются на очереди.

Сегодня состоялся релиз MMO-проекта New World от игрового крыла Amazon. Про данный проект всем уши протрещали из каждого утюга и со страниц каждого так или иначе связанного с видеоиграми ресурса, и вот, результат не заставил себя ждать. Сегодня утром New World уже отметилась ежеминутным ростом одновременного «онлайна», а теперь, под вечер, данная статистика стала расти уже семимильными шагами.

реклама

На момент публикации данной заметки «онлайн» New World в Steam составлял более 640 тысяч пользователей, огромная часть из которых попросту не могла пробиться на серверы из-за их неготовности к столь стремительному наплыву игроков. Как следствие, мы наблюдаем уже классическую для современных игр картину: пользовательский рейтинг обрушен, люди жалуются на технические проблемы.

анонсы и реклама -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Статистически, New World стала пятым по своему масштабу релизом за всю историю Steam. Более внушительным «онлайном» могли похвастать разве что Cyberpunk 2077, Dota 2, CSGO и PUBG. Сыграют ли технические недоработки с New World злую шутку, узнаем в ближайшие дни.