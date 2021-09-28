Сегодня состоялся релиз MMO-проекта New World от игрового крыла Amazon. Про данный проект всем уши протрещали из каждого утюга и со страниц каждого так или иначе связанного с видеоиграми ресурса, и вот, результат не заставил себя ждать. Сегодня утром New World уже отметилась ежеминутным ростом одновременного «онлайна», а теперь, под вечер, данная статистика стала расти уже семимильными шагами.
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На момент публикации данной заметки «онлайн» New World в Steam составлял более 640 тысяч пользователей, огромная часть из которых попросту не могла пробиться на серверы из-за их неготовности к столь стремительному наплыву игроков. Как следствие, мы наблюдаем уже классическую для современных игр картину: пользовательский рейтинг обрушен, люди жалуются на технические проблемы.
Статистически, New World стала пятым по своему масштабу релизом за всю историю Steam. Более внушительным «онлайном» могли похвастать разве что Cyberpunk 2077, Dota 2, CSGO и PUBG. Сыграют ли технические недоработки с New World злую шутку, узнаем в ближайшие дни.