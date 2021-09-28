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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стали известны системные требования открытой «беты» Battlefield 2042
Они чуть подросли по сравнению с «альфой».
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В августе DICE уже публиковала системные требования для тестовой версии Battlefield 2042, и обычно данные параметры в видеоиграх остаются неизвестными и к их полноценному релизу. Но в случае с Battlefield 2042 правило не сработало, и DICE скорректировала системные требования уже в бета-версии проекта, о чём официально сообщила вскоре после оглашения сроков проведения открытого тестирования.

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Итак, не будем переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. Минимальные требования выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 3600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560;
  • 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT;
  • 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.
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Открытое бета-тестирование Battlefield 2042 пройдёт с 8 (6 для предзаказчиков) по 10 октября (частично включительно). Полноценный релиз — 19 ноября на всех актуальных платформах.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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