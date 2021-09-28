Они чуть подросли по сравнению с «альфой».

В августе DICE уже публиковала системные требования для тестовой версии Battlefield 2042, и обычно данные параметры в видеоиграх остаются неизвестными и к их полноценному релизу. Но в случае с Battlefield 2042 правило не сработало, и DICE скорректировала системные требования уже в бета-версии проекта, о чём официально сообщила вскоре после оглашения сроков проведения открытого тестирования.

реклама

Итак, не будем переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. Минимальные требования выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 3600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560;

100 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT;

100 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

анонсы и реклама -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Открытое бета-тестирование Battlefield 2042 пройдёт с 8 (6 для предзаказчиков) по 10 октября (частично включительно). Полноценный релиз — 19 ноября на всех актуальных платформах.