Утечки информации от авторитетных инсайдеров в очередной раз подтвердились: сегодня DICE совместно с Electronic Arts официально объявили о том, что открытое бета-тестирование Battlefield 2042 пройдёт с 6 по 9 октября.
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Предзагрузка бета-версии начнётся 5 октября. Ранний доступ к ОБТ для предзаказчиков пройдёт с 6 по 9 октября, а непосредственно открытая «бета» — с 8 по 9 октября. Окончание тестирования — 10 октября в 10:00 по московскому времени. Тестирование будет проходить на поле боя Orbital («Космодром») — той самой локации с космодромом, фигурировавшей ещё в первоначальных утечках — в режиме «Захват».
Сражения на PC и консолях текущего поколения будут проходить в формате «64 на 64», а из специалистов будут доступны инженер Борис, снайпер Каспер, военный врач Фальк и кочевник Маккей.
Релиз Battlefield 2042, напомним, был отложен до 19 ноября на всех актуальных платформах.