Да и оценки пока очень высокие. Первый успех Amazon в деле игростроения?

Как и было обещано, сегодня состоялся релиз MMO-проекта New World, на который игровое подразделение Amazon возлагало особенно большие надежды. До New World все попытки Amazon создать свою видеоигру оборачивались неудачами и потерей огромных денег, однако в случае с вышедшей сегодня новинкой мы, по всей видимости, имеем дело с долгожданным успехом.

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На момент публикации данной заметки New World довольствовалась 80-процентным пользовательским рейтингом в Steam, а её «онлайн» увеличивался буквально ежеминутно. Когда мы последний раз проверяли статистику, в New World одновременно присутствовали свыше 253 тысяч человек, и ещё порядка четырёхсот тысяч смотрели, как играют другие на Twitch.

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За исключением сеттинга фэнтезийного мира, где магия и высокие технологии смогли установить добрососедские отношения, New World представляет собой стандартный MMO-проект, где нужно создавать персонажа и участвовать в PvE- и PvP-сражениях. Насколько игра окажется долгоиграющей, узнаем уже в ближайшие недели—месяцы. Пока что на фоне всеобщей эйфории судить о долгосрочном успехе New World слишком рано.